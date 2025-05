Leopardi Farmacisti porta aperta del Servizio Sanitario Nazionale

ROMA (ITALPRESS) – “Quella del farmacista è sempre stata una figura molto resiliente, adattabile ai cambiamenti: siamo passati dal farmacista che preparava le medicine a quello che oggi distribuisce le medicine preparate dall’industria, dal farmacista che prima non poteva fare un atto Sanitario e che invece oggi può anche vaccinare”. Così Eugenio Leopardi , presidente dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti (Utifar), spiega in un’intervista a Italpress le attività del farmacista oggi, la sua evoluzione negli anni e l’im porta nte ruolo che mano a mano ha assunto nel tempo.Utifar accompagna questa evoluzione dal 1957, quando fu fondata grazie a un’intuizione del farmacista Franco Pescetto di Genova.“Le nostre attività sono state sempre quelle di formare il farmacista, di aiutarlo nella sua professione, nel rapporto che comunque, da molto prima del ’57, ha sempre avuto con i cittadini”, afferma Leopardi , precisando che oggi la figura professionale copre “tutta una serie di attività alle quali il farmacista si è adattato e si è formato con molto piacere, perchè il nostro compito è quello di dialogare col cittadino. 🔗 Ildenaro.it

