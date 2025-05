Leopardi Farmacisti porta aperta del Servizio Sanitario Nazionale

ROMA (ITALPRESS) – “Quella del farmacista è sempre stata una figura molto resiliente, adattabile ai cambiamenti: siamo passati dal farmacista che preparava le medicine a quello che oggi distribuisce le medicine preparate dall’industria, dal farmacista che prima non poteva fare un atto Sanitario e che invece oggi può anche vaccinare”. Così Eugenio Leopardi, presidente dell’Unione Tecnica Italiana Farmacisti (Utifar), spiega in un’intervista a Italpress le attività del farmacista oggi, la sua evoluzione negli anni e l’importante ruolo che mano a mano ha assunto nel tempo.Utifar accompagna questa evoluzione dal 1957, quando fu fondata grazie a un’intuizione del farmacista Franco Pescetto di Genova.“Le nostre attività sono state sempre quelle di formare il farmacista, di aiutarlo nella sua professione, nel rapporto che comunque, da molto prima del ’57, ha sempre avuto con i cittadini”, afferma Leopardi, precisando che oggi la figura professionale copre “tutta una serie di attività alle quali il farmacista si è adattato e si è formato con molto piacere, perchè il nostro compito è quello di dialogare col cittadino. 🔗Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Leopardi “Farmacisti porta aperta del Servizio Sanitario Nazionale”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

ROMA - "Quella del farmacista è sempre stata una figura molto resiliente, adattabile ai cambiamenti: siamo passati dal farmacista che preparava le medicine a quello che oggi distribuisce le medicine preparate dall'industria, dal farmacista che prima non poteva fare un atto sanitario e che invece ogg 🔗ilgiornaleditalia.it

Il direttore generale Salim Al Malik dell’Icesco, l’organizzazione del mondo islamico per l’educazione, la scienza e la cultura, mi ha trasmesso un messaggio di cordoglio esprimendo la sua tristezza per la scomparsa di Papa Francesco e ricordando la sua testimonianza e impegno per i valori universali, per la santità della vita, il rispetto della dignità umana e i suoi appelli per la pace e per la cessazione dei conflitti. 🔗formiche.net

In conferenza stampa di presentazione di Mare Fuori 5, il produttore Roberto Sessa, il regista Ludovico Di Martino e gli attori Carmine Recano, Maria Esposito, Domenico Cuomo e Lucrezia Guidone hanno regalato alcune anticipazioni sui nuovi episodi. Alla domanda di Fanpage.it su un eventuale ritorno di Clara nei panni di CrazyJ, lo sceneggiatore Careddu ha dichiarato: "La porta è aperta".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Farmacie, Leopardi “Più coordinamento Regioni per servizi omogenei\

Video Farmacie, Leopardi “Più coordinamento Regioni per servizi omogenei\ ► Video Farmacie, Leopardi “Più coordinamento Regioni per servizi omogenei\

Cosa riportano altre fonti

Leopardi Farmacisti porta aperta del Servizio Sanitario Nazionale; Farmacie, Leopardi “Più coordinamento Regioni per servizi omogenei”; Farmacie, Leopardi “Più coordinamento Regioni per servizi omogenei”; Farmacie Leopardi Più coordinamento Regioni per servizi omogenei. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Leopardi “Farmacisti porta aperta del Servizio Sanitario Nazionale” - ROMA (ITALPRESS) – “Quella del farmacista è sempre stata una figura molto resiliente, adattabile ai cambiamenti: siamo passati dal farmacista che preparava le medicine a quello che oggi distribuisce l ... 🔗msn.com

Farmacie, Leopardi “Più coordinamento Regioni per servizi omogenei" - ROMA (ITALPRESS) - “Un maggior coordinamento fra le Regioni in modo che ci sia uniformità e che i cittadini ricevano gli stessi servizi in tutta Italia”. E’ quello che auspica Eugenio Leopardi, presid ... 🔗msn.com

Farmacisti. Due anni senza Giacomo Leopardi. Il presidente della Fofi Mandelli lo ricorda: “Il coraggio di svolgere un servizio” - è anche vero che hanno introdotto nuovi spazi in cui i farmacisti potrebbero far valere le loro competenze”. Nuovi spazi e competenze che Leopardi elencava con precisione: dall ... 🔗quotidianosanita.it