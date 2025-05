La cerimonia solenne ha visto il nuovo Pontefice Leone XIV celebrare la sua prima messa nella Cappella Sistina, con la recita della preghiera del Regina Coeli in diretta dalla Loggia centrale della Basilica di San Pietro alle 12. La messa segna l’inizio di un nuovo capitolo per Robert Francis Prevost , eletto Pontefice dopo un breve . L'articolo Leone XIV, Robert Francis Prevost , inaugura il pontificato con messa solenne a San Pietro è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Leone XIV è il nuovo Papa. 69 anni, nominato Cardinale da Papa Francesco nel 2023, agostiniano, a lungo missionario in Perù. Ecco chi è Robert Francis Prevost. Servizio di Antonello Carvigiani.The post Leone XIV è il nuovo Papa. Chi è il cardinale Robert Francis Prevost first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it