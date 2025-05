Leone XIV le reazioni del mondo della politica all' annuncio del nuovo Papa

I rappresentanti politici ferraresi non sono rimasti indifferenti alla notizia dell'annuncio del nuovoPapa. Diversi, infatti, sono i commenti relativi all'elezione di Leone XIV e alle sue prime parole, pronunciate nel pomeriggio di giovedì 8, in seguito alla fumata bianca al Conclave. 🔗Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Leone XIV, le reazioni del mondo della politica all'annuncio del nuovo Papa

Il primo a complimentarsi con Papa Leone XIV è stato il suo connazionale, Donald Trump. Reazioni e congratulazioni da tutto il mondo nel servizio di Massimiliano Cochi.The post Papa Leone XIV, le reazioni dal mondo. Primi complimenti da Trump first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Il nuovo Papa eletto è il cardinale statunitense Robert Francis Prevost, che ha scelto il nome papale di Leone XIV; 267esimo Pontefice della Chiesa Cattolica ed il primo Papa nordamericano nella storia. Prevost, originario di Chicago e prossimo ai 70 anni, era prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America [...] 🔗mondouomo.it

Il mondo saluta il Papa Leone XIV. Robert Francis Prevost è stato eletto al quarto scrutinio del Conclave 2025, come annunciato dalla fumata bianca del comignolo della Cappella Sistina avvenuta poco dopo le 18 di giovedì 8 maggio. Tra i primi a commentare l’elezione del nuovo Pontefice, il primo americano della storia, è stato Donald Trump.“Congratulazioni al Cardinale Robert Francis Prevost, appena nominato Papa. 🔗lapresse.it

Il momento in cui Papa Leone XIV esce sul balcone come nuovo Papa della Chiesa

