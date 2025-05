Leone XIV la prima messa da Papa è nel segno della tradizione

Papa Prevost ha scelto il Vangelo di Matteo per la sua primamessa nella Cappella Sistina. Il passo narra la scelta del primo Pontefice da parte di Cristo: "Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa". Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia' di PapaLeone XIV. Si tratta sì delle due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano, ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato negli Stati Uniti e a lungo missionario in Perù. La lingua della celebrazione, come in tutte le messe solenni, è comunque il latino.Il pontefice si dunque rivolto ai cardinali, dicendo loro: "Dio, chiamandomi attraverso il vostro voto a succedere al Primo degli Apostol, questo tesoro (la Chiesa, ndr) lo affida a me perché, col suo aiuto, ne sia fedele amministratore a favore di tutto il Corpo mistico della Chiesa; così che Essa sia sempre più città posta sul monte, arca di salvezza che naviga attraverso i flutti della storia, faro che illumina le notti del mondo. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Leone XIV, la prima messa da Papa è nel segno della tradizione

Leone XIV ha fatto il suo ingresso nella Cappella Sistina con la croce pastorale che venne realizzata per Benedetto XVI e che venne utilizzata anche da Francesco

