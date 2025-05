Leone XIV ecco l' atto formale di accettazione dell' incarico

Il Vaticano ha diffuso il video del documento ufficiale, noto come “rogito”, che conferma l'elezione del cardinale Robert Francis Prevost a Papa Leone XIV. Il documento è stato firmato da tre funzionari vaticani, tra cui il Maestro delle Cerimonie Pontificie Diego Ravelli. È l'atto in cui compare per la prima volta il nome scelto dal nuovo pontefice, che lo pronuncia subito dopo aver accettato l’elezione canonica fatta dal Sacro Collegio dei cardinali. 🔗Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Leone XIV, ecco l'atto formale di accettazione dell'incarico

Siamo proprio sicuri che l’abito non faccia il monaco? Con la sua prima apparizione sul balcone di San Pietro giovedì 8 maggio, Leone XIV, al secolo Robert Francis Prevost, ha scelto un abito che non passa inosservato, ma che non ostenta. La sua veste bianca, la croce pettorale sobria ma elegante e l’insieme dell’abbigliamento papale comunicano una volontà di equilibrio tra la solennità del ruolo e una certa sobrietà. 🔗iodonna.it

Dal Presidente della Repubblica Mattarella, passando da Schlein a Salvini, fino ad arrivare a La Russa e Conte, la politica italiana si è stretta intorno al nuovo Pontefice, adottandone il messaggio di pace. Numerosi anche i messaggi da altri leader del mondo, compreso il presidente di Israele, Isaac HerzogL'articolo Papa Leone XIV, Meloni: “Il mondo ha un disperato bisogno di pace” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

