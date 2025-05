Leone XIV conferma per ora gli incarichi della Curia il 18 maggio la messa di inizio Pontificato | Il superuomo e l' ateismo | l' omelia è il suo programma - Il testo

Il primo giorno del 267esimo papa. Il Pontefice «conferma provvisoriamente tutti gli incarichi di Curia e si riserva del tempo per la riflessione e il dialogo». Per ora inoltre Prevost alloggerà a Santa Marta come il predecessore Francesco 🔗Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Leone XIV conferma per ora gli incarichi della Curia, il 18 maggio la messa di inizio Pontificato | Il superuomo e l'ateismo: l'omelia è il suo programma - Il testo

Si è affiacciato in piazza San Pietro alle 19,24. Lo statunitense Robert Francis Prevost, 69 anni, è il successore di Pietro. Primo Papa agostiniano, è il secondo pontefice americano dopo Francesco.Considerato progressista su alcuni temi, come l’accoglienza dei migranti e il cambiamento climatico, Prevost è visto come conservatore ad esempio sui diritti civili.A differenza di Bergoglio Prevost è nordamericano: nasce il 14 settembre 1955 a Chicago nell’Illinois (Usa), in una famiglia di migranti. 🔗bergamonews.it

"Ridurre Gesù a leader o superman è ateismo di fatto", ha detto il Pontefice nel corso dell'omelia. Domenica attesa per il primo Angelus in San Pietro 🔗tgcom24.mediaset.it

Città del Vaticano (Vaticano), 9 mag. (LaPresse) – “Sua Santità Leone XIV ha espresso la volontà che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, proseguano, provvisoriamente, nei rispettivi incarichi donec aliter provideatur. Il Santo Padre desidera, infatti, riservarsi un certo tempo per la riflessione, la preghiera e il dialogo, prima di qualunque nomina o conferma definitiva”. 🔗lapresse.it

Il Papa Leone XIV conferma provvisoriamente tutti gli incarichi di Curia - Prima messa del Pontefice nella Cappella Sistina. Concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. "In molti contesti la fede è considerata una cosa assurda. Si preferiscono tecnologia, denaro ... 🔗ansa.it

Il Papa conferma provvisoriamente tutti gli incarichi di Curia - "Sua Santità Leone XIV ha espresso la volontà che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Ci ... 🔗ansa.it

PAPA LEONE: Prende tempo per riflettere prima di assegnare incarichi Vaticano - ROMA (Reuters) - Il cardinale statunitense Robert Prevost è stato eletto Papa e ha assunto il nome di Papa Leone XIV. 13,30 - Leone XIV ha deciso di riservarsi un certo tempo per la riflessione, la pr ... 🔗msn.com