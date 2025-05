Leone XIV conferma per ora gli incarichi della Curia il 18 maggio la messa di inizio Pontificato | Il superuomo e l' ateismo | l' omelia è il suo programma - Il testo

Il primo giorno del 267esimo papa. Il Pontefice «conferma provvisoriamente tutti gli incarichi di Curia e si riserva del tempo per la riflessione e il dialogo». Per ora inoltre Prevost alloggerà a Santa Marta come il predecessore Francesco 🔗Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Leone XIV conferma per ora gli incarichi della Curia, il 18 maggio la messa di inizio Pontificato | Il «superuomo» e l'«ateismo»: l'omelia è il suo programma - Il testo

Su questo argomento da altre fonti

Il primo giorno del 267esimo papa. Il Pontefice «conferma provvisoriamente tutti gli incarichi di Curia e si riserva del tempo per la riflessione e il dialogo». Per ora inoltre Prevost alloggerà a Santa Marta come il predecessore Francesco 🔗xml2.corriere.it

Si è affiacciato in piazza San Pietro alle 19,24. Lo statunitense Robert Francis Prevost, 69 anni, è il successore di Pietro. Primo Papa agostiniano, è il secondo pontefice americano dopo Francesco.Considerato progressista su alcuni temi, come l’accoglienza dei migranti e il cambiamento climatico, Prevost è visto come conservatore ad esempio sui diritti civili.A differenza di Bergoglio Prevost è nordamericano: nasce il 14 settembre 1955 a Chicago nell’Illinois (Usa), in una famiglia di migranti. 🔗bergamonews.it

"Ridurre Gesù a leader o superman è ateismo di fatto", ha detto il Pontefice nel corso dell'omelia. Domenica attesa per il primo Angelus in San Pietro 🔗tgcom24.mediaset.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa, il 18 maggio messa di inizio pontificato. Leone XIV conferma per ora tutti gli incarichi di Curia; Il Papa Leone XIV conferma provvisoriamente tutti gli incarichi di Curia; Prima messa per Papa Leone XIV: In molti contesti la fede è considerata una cosa assurda | Confermati tutti gli incarichi nella Curia; Papa Leone XIV conferma provvisoriamente capi e membri della Curia romana. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Il Papa Leone XIV conferma provvisoriamente tutti gli incarichi di Curia - Prima messa del Pontefice nella Cappella Sistina. Concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. "In molti contesti la fede è considerata una cosa assurda. Si preferiscono tecnologia, denaro ... 🔗ansa.it

Il Papa conferma provvisoriamente tutti gli incarichi di Curia - "Sua Santità Leone XIV ha espresso la volontà che i Capi e i Membri delle Istituzioni della Curia Romana, come pure i Segretari, nonché il Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Ci ... 🔗ansa.it

PAPA LEONE: Prende tempo per riflettere prima di assegnare incarichi Vaticano - ROMA (Reuters) - Il cardinale statunitense Robert Prevost è stato eletto Papa e ha assunto il nome di Papa Leone XIV. 13,30 - Leone XIV ha deciso di riservarsi un certo tempo per la riflessione, la pr ... 🔗msn.com