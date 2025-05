Legambiente Primo Forum Agri-Energia | ecco tutti i dati della Campania

Nel giorno di uscita di Maschio, il nuovo singolo di Annalisa è annunciato il raddoppio del live al Forum di MilanoNel giorno di uscita di Maschio, il nuovo singolo di Annalisa che dà il via al suo nuovo corso musicale, si aggiunge un’altra notizia: il live di Milano previsto per il 28 novembre all’Unipol Forum di Assago è sold out e raddoppia il giorno successivo 29 novembre nella stessa location, con i biglietti online da ora. 🔗.com