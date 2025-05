Lega il piano per la finale scudetto Inter e Napoli anticipano?

L’Inter continua a tenere nel mirino il Napoli e non intende mollare la corsa scudetto. Secondo quanto ricostruito da Sport Mediaset, la Lega Serie A vorrebbe anticipare l’ultima giornata delle due squadre nel caso che la distanza in classifica tra le due squadre resti minore di 3 punti nelle prossime settimane. Questo per poter inserire in calendario l’eventuale finalescudetto. SCENARIO – Quando mancano tre giornate al termine del campionato, ancora non si può dire l’ultima parola sulla lotta scudetto. Sebbene il Napoli sia quasi arrivato al traguardo, il vantaggio di 3 punti sull’Inter non dà certezze. La finale di Champions League raggiunta dai nerazzurri potrebbe dare ulteriore slancio alla squadra di Simone Inzaghi, chiamata a vincerle tutte per mettere pressione sugli azzurri. Nel prossimo turno di campionato, le due squadre giocheranno di domenica: l’Inter è attesa in casa del Torino, calcio d’inizio in programma alle ore 18. 🔗Inter-news.it © Inter-news.it - Lega, il piano per la finale scudetto. Inter e Napoli anticipano?

Milano si è qualificata alla finale scudetto di volley femminile, chiudendo per 3-0 la serie con Scandicci. Si preannunciava un confronto particolarmente combattuto tra la seconda e la terza forza della regular season, ma le lombarde hanno dettato legge nelle tre partite disputate e hanno così blindato l’accesso all’atto conclusivo che metterà in palio il tricolore. Le ragazze di coach Stefano Lavarini andranno a caccia del primo trofeo della propria storia dopo aver perso le finali playoff del 2022 e del 2023 sempre contro Conegliano. 🔗oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVEAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Conegliano-Milano, match valido per gara-1 della finale Scudetto della Serie A1 di volley femminile 2024-2025. E’ finalmente giunto il momento dell’atto conclusivo, quello che tutti da inizio stagione stavano aspettando, inizia questa sera una serie che potrebbe essere la più combattuta degli ultimi anni. 🔗oasport.it

