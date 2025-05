L' ecografia? Venga nel 2026 | il racconto di un malato di cancro a Pordenone

"Se non avessi fatto quella visita privata, non avrei saputo di avere un tumore e non sarei qua a parlarle in questo momento". A parlare è Leonardo. Un nome di fantasia, anche se la sua storia è reale come quelle di tanti pazienti alle prese con il grave problema delle liste d'attesa negli. 🔗 Pordenonetoday.it

Greta Scarano: «In La vita da grandi racconto la normalità della diversità. Ma l’autismo non è il centro del film, è una parte, esattamente come lo è per chi vive questa condizione, non lo definisce nella sua interezza»

Per il suo debutto alla regia Greta Scarano ha fortemente voluto come protagonista Yuri Tuci, nello spettro autistico. In questa intervista doppia ci portano nel loro mondo.