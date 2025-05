L' ecografia? Venga nel 2026 | il racconto di un malato di cancro a Pordenone

"Se non avessi fatto quella visita privata, non avrei saputo di avere un tumore e non sarei qua a parlarle in questo momento". A parlare è Leonardo. Un nome di fantasia, anche se la sua storia è reale come quelle di tanti pazienti alle prese con il grave problema delle liste d'attesa negli. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - "L'ecografia? Venga nel 2026": il racconto di un malato di cancro a Pordenone

Segui queste discussioni sui social

Il "divertente" post dell'"#ecografia prostatica transvaginale" lascia adito a ben più di qualche dubbioPer dettagli: https://www.bufale.net/il-divertente-post-virale-dellecografia-prostatica-transvaginale/ Leggi la discussione

Ecografia all’addome: Una tecnologia essenziale per la diagnosi medica https://www.radiocittafujiko.it/ecografia-alladdome-una-tecnologia-essenziale-per-la-diagnosi-medica/ #CURIOSITÀ #ecografia #imaging #addome Leggi la discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

"L'ecografia? Venga nel 2026": il racconto di un malato di cancro a Pordenone - "Se non avessi fatto quella visita privata, non avrei saputo di avere un tumore e non sarei qua a parlarle in questo momento". A parlare è Leonardo. Un nome di fantasia, anche se la sua storia è reale come quelle di tanti pazienti alle prese con il grave problema delle liste d'attesa negli... 🔗Leggi su pordenonetoday.it

"L'ecografia? Venga nel 2026": il racconto di un malato di cancro a Pordenone - "Se non avessi fatto quella visita privata, non avrei saputo di avere un tumore e non sarei qua a parlarle in questo momento". A parlare è Leonardo. Un nome di fantasia, anche se la sua storia è reale come quelle di tanti pazienti alle prese con il grave problema delle liste d'attesa negli... 🔗Leggi su pordenonetoday.it

Malato di tumore a 38 anni: «Mi hanno dato l'appuntamento per l'ecografia di controllo-recidiva nel 2026» - SACILE - Ha raccolto qualche buon consiglio e soprattutto un fiume di solidarietà, l'amaro sfogo di un ragazzo sacilese che una volta di più si è trovato a combattere contro... 🔗Leggi su ilgazzettino.it

Se ne parla anche su altri siti

L'ecografia? Venga nel 2026: il racconto di un malato di cancro a Pordenone; L' ecografia? Venga nel 2026 | il racconto di un malato di cancro a Pordenone. 🔗Ne parlano su altre fonti

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: