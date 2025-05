Proseguiranno anche a maggio gli appuntamenti per approfondire la cultura ebraica con visite per famiglie e bambini grazie al quale sarà possibile scoprire luoghi e tradizioni poco conosciuti della Firenze ebraica. Domenica 11 maggio alle ore 11 è in programma, invece, la visita al cimitero. 🔗Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Le domeniche di maggio alla scoperta del cimitero monumentale ebraico, della Sinagoga e del museo ebraico