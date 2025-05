Le borse delle vip | oversize is the new black

Le borse oversize stanno vivendo una rinascita nella moda, affermandosi come il nuovo black. Pratiche, capienti e di tendenza, queste maxi bag sono diventate l'accessorio imprescindibile del momento. Celebrità e fashionista le sfoggiano con stile, portandole dalle passerelle direttamente nella vita quotidiana, dimostrando che grande è davvero bello.

Le maxi bag tornano a conquistare la scena fashion e lo fanno in grande stile. Pratiche, capienti e super cool, le borse oversize sono l’accessorio must-have del momento. Le abbiamo viste sfilare sulle passerelle delle grandi maison e chiaramente spopolano anche tra le celeb, che le sfoggiano con nonchalance tra un volo e un set, tra un caffè al volo e una sessione di shopping. Maxi Bag, Maxi Stile. Valentina Ferragni con una borsa oversize Tod’s Detrattori di mini bag e pochette, è il vostro momento! Se non sopportate le borsette che contengono solo il cellulare (e a volte neppure quello) sappiate che sono tornate le borse grandi e capienti. Da Bella Hadid a Georgina Rodriguez, tutte sembrano dire addio alle micro bag minimal per abbracciare una comodità che non rinuncia al glamour. Non fanno eccezione nemmeno le vip italiane: sottobraccio ai party più glamour della Design Week milanese, in tante hanno preferito un’accessorio capiente e ben visibile, per esempio Valentina Ferragni. 🔗Leggi su Lookdavip.tgcom24.it © Lookdavip.tgcom24.it - Le borse delle vip: oversize is “the new black”

