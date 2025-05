Lazio Juve | la partenza dei bianconeri da Caselle per lo spareggio Champions dell’Olimpico Diversi giocatori si prestano agli autografi – VIDEO

LazioJuve: bianconeri partiti da Caselle per lo “spareggio” Championsdell’Olimpico. Diversigiocatori si prestanoagliautografi – VIDEO(dal nostra inviato Marco Baridon) – La Juve è partita dall’aeroporto di Torino-Caselle direzione Roma, dove domani alle 20.45 affronterà la Lazio per un autentico spareggioChampions.#Juventus in partenza dall’aeroporto di Caselle in direzione Roma ?? autografi per i giocatori con i tifosi presenti, ci sono #Vlahovic e #Gatti ?#?? #LazioJuve? @BaridonMarco pic.twitter.comESdyJolPLJ— .com (@junews24com) May 9, 2025Come raccolto da , ecco le immagini della partenza della squadra: tanti i giocatori che si sono fermati nel rilasciare autografi. Solo Dusan Vlahovic ha tirato dritto verso l’aeroporto. .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lazio Juve: la partenza dei bianconeri da Caselle per lo “spareggio” Champions dell’Olimpico. Diversi giocatori si prestano agli autografi – VIDEO

di Redazione JuventusNews24Calendario Juve: ecco il confronto con le sfide di Lazio, Roma e Bologna: tutti gli incroci e il punto sulla lotta al quarto postoCambia tutto nella 29esima giornata di Serie A: la Juve crolla contro la Fiorentina mentre il Bologna vince contro la Lazio e conquista il quarto posto. La Roma trionfa e si mette a -3 dalla JuveClassifica Serie A4) Bologna 545) Juventus 526) Lazio 517) Roma 49*Una partita in piùCalendario BolognaVenezia-Bologna (29 marzo ore 15)Bologna-Napoli (6 aprile)Atalanta-Bologna (13 aprile)Calendario JuveJuventus-Genoa (29 marzo ... 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Lazio Juve: tre giocatori sono a rischio per il big match dell’Olimpico, ci saranno contro i bianconeri? Novità importantiCome riportato da Lazionews24, in vista del big match con la Juve in programma sabato alle 18.00, sono da recuperare tre giocatori biancocelesti per Marco Baroni. Lazzari e Nuno Tavares non sono ancora al 100% e quindi partire dalla panchina: il portoghese, in particolare, è considerato un elemento chiave per l’attacco, e le prossime 24 ore saranno decisive per il suo eventuale recupero. 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Calendario Juve: ecco il confronto con le sfide di Lazio, Roma e Bologna: tutti gli incroci di aprile e il punto sulla lotta al quarto postoNonostante la 30esima giornata di Serie A sia appena iniziata ci sono già importanti novità. La Juve vince contro il Genoa ma rimane al quinto posto perché il Bologna ha vinto contro il Venezia. La Roma trionfa e si mette a -3 dai bianconeri. 🔗juventusnews24.com

Lazio-Juve, la probabile formazione di Tudor: confermato il 3-5-2 - TORINO - Rifinitura e poi partenza per Roma dove domani, alle ore 18, la Juventus si gioca la partita che con ogni probabilità deciderà il colore della stagione. Contro la Lazio non solo sarà vietato ... 🔗msn.com

Convocati Juve per la Lazio, Tudor recupera due infortunati. Conferma per Adzic dalla Next Gen: la lista completa! - Convocati Juve per la Lazio, Tudor recupera due giocatori dall’infermeria e conferma Adzic: la lista completa per lo “spareggio” Champions Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso noti i ... 🔗juventusnews24.com

Lazio-Juventus, conferenza Tudor: "Una finale per la Champions? Ormai si sa questo giochetto dei giornalisti... Gatti in panchina, nessuna rivincita" - Su Vlahovic, Gatti e Koopmeiners "Dusan sta bene. Ha fatto tutta la settimana con noi. Invece gli altri non ci saranno, a parte Gatti che ha fatto una piccola parte con noi e verrà in panchina". Sulla ... 🔗informazione.it