Pronto soccorso potenziati, riduzione delle liste d'attesa, investimenti per nuove assunzioni. La destra che governa il Lazio rivendica il lavoro svolto finora per la sanità pubblica, ma si scontra con le contestazioni del Pd e degli altri partiti di opposizione. L'8 maggio c'è stato un consiglio. 🔗Frosinonetoday.it © Frosinonetoday.it - Lazio, battaglia in consiglio: 14mila assunzioni secondo Rocca, “solo propaganda” per Pd e alleati

Al Consiglio regionale del Lazio presentato il progetto ‘Infragenerazionale di Media Education’ - (Adnkronos) – Al consiglio regionale del Lazio è stato presentato ‘Infragenerazionale di Media Education”, progetto che coinvolge studenti e anziani del territorio municipale del Municipio VI, promosso dal Corecom, con la collaborazione del ...

Lazio. Continua “battaglia” su obiezione di coscienza. Consiglio Stato sospende decreto Zingaretti - 08 FEB - Il Consiglio di Stato ha sospeso l’efficacia ... obiettori di coscienza operanti nei consultori della regione Lazio dovessero rilasciare la certificazione necessaria per richiedere ... 🔗quotidianosanita.it

Consiglio Lazio, Tripodi (FI): ok a Legge contro le dipendenze - Roma, 9 apr. (askanews) – Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato oggi in Aula ... il sostegno unanime e costruttivo. Questa è una battaglia di tutti. La salute e il benessere delle ... 🔗askanews.it