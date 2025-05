Lavori sull' A26 chiusa per 5 notti l' uscita di Arona

chiusa per cinque notti l'uscita di Aronasulla A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, le chisure notturne si rendono necessarie per consentire Lavori di manutenzione agli impianti di illuminazione.In particolare, dalle 22 di lunedì 12 alle 6 di martedì 13.

