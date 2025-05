Lavori Enel a Castiglion Fiorentino nuove cabine con i fondi Pnrr

Proseguono i Lavori di potenziamento del sistema elettrico territoriale, compreso tra la Valdichiana e la Val di Chio, da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, anche con i fondiPnrr, ha avviato nel corso del 2024 un. 🔗Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Lavori Enel a Castiglion Fiorentino, nuove cabine con i fondi Pnrr

Al posto dell'ex colonia Enel giochi d'acqua, playground e palco. L'avvio dei lavori entro l'inverno - E’ un tema che incide da anni sulla vita della città. Ed è tornato al centro del dibattito in sede di commissione consiliare. Rimini osserva con attenzione i possibili sviluppi sulle ex colonie.

Confcommercio porta a Castiglion Fiorentino il tour informativo sul nuovo testo unico del turismo - Arezzo, 10 marzo 2025 – Le imprese turistiche di Castiglion Fiorentino avranno l’opportunità di approfondire le modifiche introdotte dal Testo Unico del Turismo della Toscana, grazie al tour informativo promosso da Confcommercio Firenze Arezzo.

