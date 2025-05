L’anime più visto del 2025 in Giappone ora non è quello che pensate | Solo Leveling e One Piece battuti da

La popolare piattaforma di streaming di anime ABEMA ha rivelato i dati relativi ai primi mesi dell'anime e ha dimostrato qualcosa di inaspettato: in Giappone non ha trionfato SoloLeveling o One Piece all'inizio del 2025. Contro ogni previsione, a dominare l'inverno anime 2025 in Giappone non è stato SoloLeveling né il popolare One Piece. Secondo i dati ufficiali rilasciati dalla piattaforma ABEMA, la seconda stagione di Il monologo della speziale ha battuto in popolarità titoli attesissimi, confermandosi come fenomeno stabile e sorprendentemente radicato nel gusto del pubblico Giapponese. Un'erborista in cima alla classifica Tra gli eroi muscolosi e gli incantesimi distruttivi, a conquistare l'inverno 2025 in Giappone è stata Maomao, l'intelligente protagonista di Il monologo della speziale. 🔗Movieplayer.it © Movieplayer.it - L’anime più visto del 2025 in Giappone ora non è quello che pensate: Solo Leveling e One Piece battuti da...

Su questo argomento da altre fonti

Il Nintendo Direct di marzo 2025 ha infranto ogni record, diventando l’evento videoludico più visto dell’anno fino a questo momento. Secondo i dati raccolti da StreamCharts, la trasmissione ha raggiunto un picco di 2.719.476 spettatori simultanei su YouTube, consolidando la posizione di Nintendo come leader negli showcase digitali. Questo risultato è ancora più sorprendente considerando che l’evento non è stato dedicato alla nuova console Nintendo Switch 2, ma esclusivamente a giochi in uscita nei prossimi mesi sulla console attualmente in commercio. 🔗game-experience.it

L’attesa è finita: Crunchyroll ha svelato le nomination ufficiali per i Crunchyroll Anime Awards 2025, l’evento globale che celebra l’eccellenza nell’animazione giapponese. Quest’anno il gran gala si terrà a Tokyo il 25 maggio, con una lineup di star internazionali che presenteranno la cerimonia in diretta streaming mondiale.Crunchyroll Anime Awards 2025: votazioni aperteI fan possono votare sul sito ufficiale dei Crunchyroll Anime Awards 2025 dal 3 al 15 aprile 2025, anche via app mobile. 🔗.com

Il film italiano più visto al cinema nel 2024 è ora, a pochissimi mesi dall’uscita sala, il film record di ascolti su Sky nel 2025: DIAMANTI di Ferzan Ozpetek, nella prima settimana di programmazione, totalizza 832 mila spettatori medi diventando così il film più visto su Sky Cinema nel 2025.DIAMANTI – che resta sempre disponibile on demand in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW – è un racconto intimo ed emozionante messo in scena con il tocco inconfondibile e ammaliante di Ferzan Ozpetek, che ha radunato un imponente cast di sue attrici-muse che regalano interpretazioni ... 🔗digital-news.it

Castel Volturno (CE) - I Regi Lagni (18.06.19)

Video Castel Volturno (CE) - I Regi Lagni (18.06.19) ► Video Castel Volturno (CE) - I Regi Lagni (18.06.19)

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L'anime più visto in Giappone nel 2025? Non è Solo Leveling né Re:Zero; L’anime più visto del 2025 in Giappone ora non è quello che pensate: Solo Leveling e One Piece battuti da...; I 4 migliori sequel anime da non perdere della Primavera 2025; Guida ai dieci anime da non perdere nel 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online