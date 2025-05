la vittoria dei cardinali delle americhe anche parolin decisivo italiani in ordine sparso 

Conclave, il giuramento di segretezza dei cardinali, la mano destra sul Vangelo e la frase rituale in latino, il primo è Parolin - VIDEO - Prima il cardinale Parolin ha letto la formula di giuramento per tutti i 133 elettori, poi ognuno ha giurato singolarmente Prima dell'inizio del conclave con la chiusura delle porte della Cappella Sistina, i cardinali hanno prestato giuramento.

