Secondo lo Spiegel una delle grandi speranze italiane per la vittoria del Giro senza i grandi campioni è AntonioTiberi. E quindi il giornale tedesco ha ripescato dagli archivi dei giornali italiani, non senza un po’ di divertito compiacimento, la storia – effettivamente gustosa – che riguarda i suoi. carichi pendenti.Tiberi ora ha 23 anni (e gli esperti dicono che salirà almeno sul podio quest’anno) ma è “un assassino di gatti”. Nel luglio 2022, quando già professionista era residente a San Marino, ha acquistato una carabina ad aria compressa “e, quando ne hai una in casa, ovviamente vuoi provarla il prima possibile”, racconta lo Spiegel. “Perciò per prima cosa mirò a un cartello stradale dalla finestra. Ma questo non gli bastò, così mirò a un gatto che vagava dall’altra parte della strada. 🔗Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La speranza italiana per il Giro è uno che ha sparato e ucciso il gatto di un ministro (Antonio Tiberi) – Spiegel

