La rassegna “Birre di primavera” raddoppia

LECCE - Due serate con birrai e birrifici da tutta Italia e da Londra, musica, vini naturali e street-food: sabato 10 e domenica 11 maggio tra la cava di Tagghiate Urban Factory a Lecce e il Lungomare Matteotti a San Foca appuntamento da non perdere per gli appassionati e i curiosi con la quinta. 🔗 Lecceprima.it

La rassegna PrimaVera Contemporanea ai Cantieri della Zisa: The Elephant in concerto, il trio presenta "In the room"

C’è un’aria nuova a Palermo, una rinascita concreta fatta di note che si intersecano, si scontrano, si rinnovano e soprattutto, arrivano ovunque, stringono rapporti.