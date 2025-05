La procura portoghese contro Jorge Mendes | l’agente accusato di frode fiscale

Nuove accuse dal Portogallo controJorgeMendes. La procura ha chiesto il pagamento di 18 milioni di euro all’agente sportivo e alla moglie Sandra, con l’accusa frodefiscale. Si tratta dell’operazione denominata Fuorigioco, all’interno della quale si contesta al procuratore una donazione effettuata nel 2012 alla donna, riguardante la metà del capitale sociale della Start SGPS. Quest’ultima è una società che poi è stata acquisita da un’altra azienda legata a Mendes. Per la procura si è trattato, però, di una donazione fittizia che «avrebbe permesso alla coppia di evadere 18 milioni di euro in imposte sul reddito (IRPEF)». Dal canto suo l’agente si è già difeso dichiarando che si tratta di «un’accusa errata e infondata». Ciò nonostante, come riportato dalla radio spagnola Cadena SER, sarebbe disposto a pagare la sanzione. 🔗Lettera43.it © Lettera43.it - La procura portoghese contro Jorge Mendes: l’agente accusato di frode fiscale

