La prima messa di Leone XIV un faro per la tradizione Ridurre Gesù a superuomo è ateismo

È il Vangelo di Matteo quello scelto per la primamessa di papa Leone XIV in Sistina, che ha iniziato la sua prima omelia con una introduzione in inglese a braccio. E ha poi proseguito leggendo il testo in italiano. Il Santo Padre è arrivato nella Cappella per la Missa Pro Ecclesia a Romano Pontefice senza indossare le scarpe rosse, ma con scarpe nere e la croce pastorale realizzata per Benedetto XVI usata anche dal predecessore, Papa Francesco.«Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa», recita uno dei passi. E nella maestosa cornice della Cappella Sistina, cuore pulsante della cristianità, Papa Leone XIV ha celebrato la sua prima Santa messa. Un evento che risuona con profonda spiritualità e significato storico. L’eco dei canti sacri si è fuso con la solennità del luogo, testimone di secoli di preghiera e arte sublime. 🔗Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - La prima messa di Leone XIV, un faro per la tradizione. “Ridurre Gesù a superuomo è ateismo”

Prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima, appunto, per Papa Leone XIV

Al via la prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima per Papa Leone XIV. Sono le due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato.

Leone XIV ha fatto il suo ingresso nella Cappella Sistina con la croce pastorale che venne realizzata per Benedetto XVI e che venne utilizzata anche da Francesco

