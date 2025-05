La polemica sugli abusi sessuali contro Prevost? Una campagna orchestrata dagli ultraconservatori

Le prime informazioni dall’inizio del pontificato di Leone XIV riguardavano il suo passato da missionario, le sue critiche a Trump sulle politiche anti-migranti e la decisione di ripristinare i paramenti sacri che Papa Francesco aveva deciso di non indossare. Ma fin dalla sua comparsa dalla Loggia di San Pietro, sono emerse anche polemiche che riguardavano abusisessuali, e l’accusa di non avere fatto abbastanza per le denunce che gli erano state sottoposte quando era in Sudamerica.A fare però luce su queste voci è il quotidiano El Pais: “Negli ultimi mesi – si legge sul giornale spagnolo -, e più esplicitamente nelle ore che hanno preceduto il Conclave, il cardinale Robert Francis Prévost è stato oggetto di una campagnaorchestrata da settori ultraconservatori della Chiesa“, con l’accusa di aver insabbiato gli abusi quando era in Perù. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La polemica sugli abusi sessuali contro Prevost? Una campagna orchestrata dagli ultraconservatori”

