La più piccola biblioteca di Prato | all' Art Hotel Milano nasce un nuovo spazio culturale

Prato, 9 maggio 2025 - In un momento storico in cui la relazione tra la salute, la socialità e l’accesso alla cultura è più che mai un tema d’interesse, nasce a Prato un progetto che mette al centro il benessere integrato della persona. Mercoledì 14 maggio alle ore 17 negli spazi dell’Art HotelMilano, via Tiziano 15, sarà inaugurata 'La più piccolabiblioteca di Prato'. Si tratta di uno spazio di lettura e condivisione, accompagnato dal lancio del ciclo di incontri “Tè Letterari – Viaggi di Carta”, entrambi curati dalla storica dell’arte Ilaria Magni. Più che una semplice biblioteca, sarà un presidio culturale intimo e accessibile, aperto non solo agli ospiti dell’Hotel ma anche alla cittadinanza, dove i libri diventano strumenti di cura, relazione, emozione condivisa.Cultura e benessere: il modello “Quality of life”Il progetto prende ispirazione dal concetto di Quality of Life, con particolare riferimento all’indicatore internazionale Health-Related Quality of Life (HRQoL): un modello multidimensionale adottato anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per valutare come la salute – nelle sue componenti fisiche, mentali, emozionali e sociali – influenzi la qualità della vita percepita. 🔗Lanazione.it

