La notte di Gimenez e il Milan di Conceicao tra orgoglio rimpianti e sguardo al mercato futuro

Milano – La notte di Santi Gimenez è dolcissima. Il messicano si prende sulle spalle il (solito) Milan, quello che va sotto e reagisce pure. E con una doppietta (cui si aggiunge il gol di Pulisic) regala ai rossoneri il primo atto della sfida con il Bologna in attesa della finale di Coppa Italia in programma mercoledì sera a Roma. Solito Milan, si diceva: ancora una volta capace di rialzarsi dopo un ceffone (di Orsolini) in maniera rabbiosa.Per Conceicao è la quarta vittoria consecutiva (prima volta che accade in questa stagione) , ma la cosa più incredibile è che per una notte il Diavolo si riporta in zona Champions, a soli tre punti dal quarto posto. E' forse tardi per sognare, i rimpianti aumentano, però i tifosi sono contenti lo stesso per quegli "undici leoni" finalmente visti in campo. 🔗Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La notte di Gimenez e il Milan di Conceicao tra orgoglio, rimpianti e sguardo al (mercato) futuro

Le notizie più recenti da fonti esterne

CONCEICAO LANCIA GIMENEZ? “UN’OPPORTUNITÀ”. TRE ASSENZE, PUÒ ESSERE LA SUA NOTTE GENOA-MILAN

Con l'assenza di Tammy Abraham può essere l'occasione da non fallire per Santiago Gimenez in Genoa-Milan? Ne parla il nostro Stefano Bressi

Milan, Gazzetta: Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez: sa come far male alla Lazio. Il dato

Il Milan Sérgio Conceição si affida a Santiago Gimenez contro la Lazio, il messicano guiderà l’attacco rossonero e sa far male ai biancocelestiIl Milan stasera ospiterà la Lazio a San Siro per la ventisettesima giornata di Serie A, dopo due ...

Milan, Gimenez fatica: problemi con Conceicao alla base? Ecco tutta la verità

Santiago Gimenez sta faticando con la maglia del Milan in queste ultime settimane: che ci siano alla base problemi con Sérgio Conceicao?

Cosa riportano altre fonti

La notte di Gimenez e il Milan di Conceicao tra orgoglio, rimpianti e sguardo al (mercato) futuro; Rossoneri a caccia di conferme, la Gazzetta: Gimenez e Felix le uniche novità; CONCEICAO LANCIA GIMENEZ? “UN’OPPORTUNITÀ”. TRE ASSENZE, PUÒ ESSERE LA SUA NOTTE GENOA-MILAN; Milan, Conceiçao su Gimenez: Scelgo chi mi dà più garanzie. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Milan-Bologna, ancora una pazza rimonta per Conceicao, è 3-1: Gimenez re della serata di San Siro - Milan-Bologna, ancora una pazza rimonta per Conceicao, è 3-1. Gimenez grande protagonista della serata con una prestazione super. Antipasto della finale di Coppa Italia questa sera a San Siro, dove Mi ... 🔗msn.com

CONCEICAO LANCIA GIMENEZ? “UN’OPPORTUNITÀ”. TRE ASSENZE, PUÒ ESSERE LA SUA NOTTE GENOA-MILAN - Sérgio Conceicao, nella giornata odierna, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida tra Genoa e Milan, annunciando una tripla assenza. Tra coloro che non ci saranno ... 🔗informazione.it

Milan, Gimenez: "Ho fatto tanti sacrifici e questa è la ricompensa. Pronto per mercoledì" - Santiago Gimenez, attaccante del Milan, parla ai microfoni di Sky al termine della gara vinta sul Bologna grazie ad una sua doppietta: "Mercoledì. 🔗m.tuttomercatoweb.com