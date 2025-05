La Festa della Mamma illumina la Scuola dell' Infanzia di Sala al Barro

La Scuoladell'Infanzia di Sala al Barro ha aperto le porte per una celebrazione speciale dedicata alle mamme. L'evento, organizzato con cura e creatività dalle educatrici, ha trasformato gli spazi scolastici in un ambiente festoso e accogliente, dove i piccoli alunni hanno potuto esprimere il. 🔗Leccotoday.it © Leccotoday.it - La Festa della Mamma illumina la Scuola dell'Infanzia di Sala al Barro

Ad Arezzo una scuola abolisce la festa della mamma e del papà - Per la scuola, abolire una giornata è un modo per tutelare quei bambini che non abbiano uno dei due genitori e celebrare qualunque figura genitoriale.

Le Zirre Napoli, borse, magliette e pochette dedicate alla Festa della Mamma - Per la Festa della Mamma 2025, Le Zirre Napoli lancia un’edizione speciale di shirt “I love Mom” e pochette in tessuto dedicate a tutte le mamme: una capsule dal cuore partenopeo che porta stampata una parola semplice, potente e universale: Mami.

