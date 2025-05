la cina è vicina anzi è nei nostri porti l ue suona l allarme

Con la crescente presenza di gruppi legati alla Cina in oltre 30 terminal portuali dell’Unione, Bruxelles alza il sipario sulla sicurezza delle sue vie marittime. Apostolos Tzitzikostas, commissario per i Trasporti, ha esortato gli operatori a “rivedere le misure di sicurezza e valutare con maggiore attenzione ogni partecipazione straniera”, riconoscendo che investimenti un tempo considerati benigni possono diventare “responsabilità strategiche” per la logistica e la difesa europea.Il nervo scoperto, racconta Politico, sono soprattutto le partecipazioni del colosso Cosco, società dello Stato cinese, in scali come Antwerp-Bruges e Rotterdam, ma anche di China Merchants e Hutchison, che controlla terminal chiave da Pireo a Gdynia. Nel loro complesso, questi investitori statali o para-statali mantengono un “avamposto economico” su cui, in caso di crisi geopolitiche, potrebbero far leva per applicare pressioni politiche e commerciali. 🔗Formiche.net

