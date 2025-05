La Carrarese si salva nonostante la sconfitta a Mantova | 2-1 Scoppia la festa allo stadio Martelli

Mantova, 9 maggio 2025 – sconfitta più dolce non poteva esserci per la Carrarese che cade nel finale a Mantova ma, in virtù dei risultati provenienti dagli altri campi, può esultare ugualmente per la salvezza matematica conquistata con una giornata d’anticipo. Quattro punti di vantaggio su Brescia, Frosinone e Sampdoria sono un bottino irraggiungibile a una giornata dalla fine (martedì a Palermo sarà una. gita). A fine gara Scoppia la festa per gli azzurri allostadio ’Martelli’ con la squadra raccolta sotto il settore ospiti riempito interamente da un migliaio di tifosi carrarini. Parte meglio la Carrarese che al 9’ si presenta in area con Finotto su bel filtrante di Schiavi ma l’attaccante viene contrato al momento del tiro. All’11’ sul secondo corner conquistato gli apuani vanno vicini al gol con un colpo di testa di Imperiale salvato quasi sulla linea da Bani. 🔗Sport.quotidiano.net

