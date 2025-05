Kings League Italia 2025 | Alpak FC trionfano nei Play In

La fase finale della KingsLeagueItalia2025 è iniziata col botto: Venerdì 9 maggio, alla Fonzies Arena di Milano, si sono disputati i Play In, regalando spettacolo, colpi di scena e una conferma: gli Alpak FC accedono ai quarti di finale dopo aver dominato il tabellone.IndiceChe cos’è la KingsLeague Lottomatica.sport Italy?Risultati ufficiali dei Play In della KingsLeagueItaliaAlpak FC – Underdogs FC: 6-6 (4-3 agli shootout)Circus FC – Black Lotus FC: 2-2 (3-4 agli shootout)Finale Play In KingsLeagueItalia: Alpak FC – Black Lotus FC: 10-1MVP assoluto dei Play In di KingsLeagueItalia: Domenico Rossi (#10 Alpak FC)Che cos’è la KingsLeague Lottomatica.sport Italy?La KingsLeague è un torneo innovativo di calcio a 7 ideato da Gerard Piqué e sbarcato in Italia con il brand Lottomatica. 🔗.com © .com - Kings League Italia 2025: Alpak FC trionfano nei Play In

