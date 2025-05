Kate Middleton omaggia Diana e risponde a Harry sulla richiesta di riconcilazione facendo fronte unito Con la royal family Leggi Amica it

Sono giorni intensi per KateMiddleton, impegnata in questi giorni in vari eventi legati alla commemorazione dell’80° anniversario della liberazione dell’Europa dal Nazifascismo. La principessa del Galles ha assistito, lunedì 5 maggio, alla parata organizzata ai piedi del Memoriale della Regina Vittoria a Londra (quella in cui Louis ha fatto la birba e Charlotte le ha fatto notare che aveva il rossetto sui denti). Poi, giovedì 8 maggio, una doppietta a Westminster e alla Horse Guard.KateMiddleton a Westminster come DianaNel pomeriggio di ieri KateMiddleton è arrivata all’abbazia di Westminster insieme al marito, il principe William. La principessa ha preso parte a una cerimonia di ringraziamento per commemorare coloro che hanno combattuto per portare la pace in Europa e nel resto del mondo. 🔗Amica.it © Amica.it - Kate Middleton omaggia Diana e risponde a Harry sulla richiesta di riconcilazione, facendo fronte unito. Con la royal family. Leggi Amica.it

La principessa di Galles, in occasione della cerimonia del Commonwealth Day, ha scelto di indossare gli orecchini Collingwood, appartenuti a Lady Diana, ma con una evidente mancanza, un piccolo diamante. Ecco perché secondo noi non si tratta di una svista 🔗vanityfair.it

Kate Middleton, come la maggior parte dei membri della Famiglia Reale, non indossa la cintura di sicurezza. Una notizia che ha fatto molto discutere nei giorni scorsi, soprattutto per la giustificazione che ne è stata data.Kate Middleton, perché non usa la cintura di sicurezzaIn realtà, la questione della cintura di sicurezza non usata dai Reali torna ciclicamente. In molti si chiedono perché non lo facciano, visto che dovrebbero dare il buon esempio tra i sudditi. 🔗dilei.it

