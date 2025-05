Kaja Kallas critica Robert Fico per la partecipazione alle celebrazioni a Mosca

L'Alta rappresentante Ue KajaKallas ha criticato il premier slovacco RobertFico, unico leader europea a partecipare allecelebrazioni a Mosca per l'80o anniversario della vittoria sulla Germania nazista. "Non riesco proprio a capirlo. Tutti coloro che sostengono la libertà, l'indipendenza e tutti i valori europei dovrebbero essere in Ucraina oggi, nel Giorno dell'Europa, e non a Mosca", ha detto Kallas che oggi partecipa all'incontro con altri ministri degli Esteri europei a Leopoli, in Ucraina. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - Kaja Kallas critica Robert Fico per la partecipazione alle celebrazioni a Mosca

Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a Bruxelles alla vigilia del Consiglio Europeo, attacca l'Alta Rappresentante Kaja Kallas. "Se noi dessimo retta alla commissaria Kallas saremmo in guerra. – accusa il leader della Lega – Io ho un figlio di 21 anni e non voglio mandarlo in Ucraina perché la signora Kallas ha voglia di guerra. Con tutto il rispetto, ci vada lei".Leggi anche: Salvini ancora contro tutti: "Esercito europeo? Macron ci porta in guerra"Il video dello sfogo di Salvini"L'obiettivo è fermare le armi che in questo momento stanno ammazzando sia sul fronte ucraino, ...

La donna ha invitato i Paesi dell'UE e i candidati ad entrare a non partecipare alle celebrazioni per la vittoria sovietica nella II Guerra Mondiale Il presidente della Duma russa, Vyacheslav Volodin, ha richiesto che Kaja Kallas, Alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politic

Mosca: Putin ha parlato con Fico anche di situazione in Ucraina

