Juve Tudor verso la sfida alla Lazio | Aggressivi e consapevoli Sono fiducioso

Torino, 9 maggio 2025 – Secondo scontro diretto consecutivo, ancora in trasferta. Dopo Bologna, la Juve di Igor Tudor fa visita allaLazio, ma con un Dusan Vlahovic in più nel motore. L’attaccante serbo torna a disposizione e toccherà all’allenatore scegliere se schierarlo dall’inizio oppure a partita in corso. E’ il secondo scoglio duro nella corsa alla Champions, decisivo, considerando le ultime due giornate con Udinese e Venezia e il punteggio in classifica, che vede i bianconeri a pari merito con Lazio e Roma a quota 63 con il Bologna subito dietro a 62. Igor Tudor, ex della sfida, come sempre chiede atteggiamento. Non c’è qualità senza intensità. Tudor: “Obiettivo essere Aggressivi” Il marchio di fabbrica della Juve targata Tudor è sicuramente una maggior propensione al pressing, alla salita in avanti e all’intensità. 🔗Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juve, Tudor verso la sfida alla Lazio: "Aggressivi e consapevoli. Sono fiducioso"

Kolo Muani titolare in Parma Juve? Tudor ha preso questa decisione: le ultime verso la sfida del Tardini, recupero della trentatreesima giornataOggi la Juve andrà di scena al Tardini contro il Parma nella gara valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A. Tudor potrebbe cambiare qualcosa rispetto all'undici che ha battuto il Lecce.Il tecnico croato è pronto a schierare Randal Kolo Muani dal primo minuto, non nel ruolo di prima punta bensì in quello di trequartista in coppia con Nico Gonzalez e alle spalle di Vlahovic.

di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 8 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 7 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 6 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 5 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 4 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 3 aprile ... 🔗juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 20 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 19 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 18 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 17 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 20 aprile 2025Calendario Juve: bianconeri al ... 🔗juventusnews24.com

