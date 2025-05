Juve Stabia Pagliuca | Reggiana in forma abbiamo dato l’anima nessun rammarico

Tempo di lettura: < 1 minutoDalla sala stampa del Menti, parla Guido Pagliuca, che commenta la sconfitta amara della JuveStabia contro la Reggiana.“C’è stata continuità di prestazioni, avevamo giocato dando l’anima. Pierobon l’abbiamo messo in un ruolo che non è il suo ma abbiamo fatto bene. Poi abbiamo scelto Piscopo. Siamo stati meno precisi nell’ultimo passaggio e nei cross, che ne abbiamo fatti tantissimi, però non abbiamo niente da recriminare. La Reggiana non può stare in una posizione di classifica così bassa, doveva combattere per le alte posizioni. abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che è in fiducia. Nonostante queste difficoltà, abbiamo avuto qualche occasione, non nitida, però ci siamo fatti vedere.Restano altri novanta minuti, peccato aver perso, peccato non aver fatto il punto che poteva migliorare la classifica. 🔗Anteprima24.it © Anteprima24.it - Juve Stabia, Pagliuca: “Reggiana in forma, abbiamo dato l’anima, nessun rammarico”

