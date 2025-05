Julio Velasco | Nel computer ho messo la squadra di maggio Felice per Matilde Munarini

L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-1 nella prima amichevole stagionale, andata in scena ieri sera al PalaIgor di Novara. Il CT JulioVelasco ha lanciato diversi nuovi nomi per questa sfida in terra piemontese, visto che quasi tutte le big erano assenti poiché l’annata agonistica per club si è conclusa soltanto domenica pomeriggio. Paola Egonu, Alessia Orro, Anna Danesi, Myriam Sylla, Sarah Fahr, Monica De Gennaro non erano delle partita e c’è stato cos’ spazio per volti nomi.Il Commissario Tecnico della Nazionale di volley femminile ha dichiarato ai canali federali: “Io nel mio computer ho messo la squadra di maggio (sorride n.d.r.), soprattutto perché a maggio abbiamo cinque partite senza le giocatrici che hanno fatto la Champions League e perciò la squadra deve crescere così. Migliorare di squadra, ma anche individualmente perché in fondo le due cose sono connesse. 🔗Oasport.it

