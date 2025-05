Le dichiarazioni del tecnico rossoblu al termine della partita di San Siro, che ha visto i suoi uomini perdere contro il DiavoloIl Bologna cade a San Siro. Alla squadra di Vincenzo Italiano non è bastato il vantaggio, firmato da Riccardo Orsolini, per portare a casa la vittoria.La conferenza stampa di Vincenzo Italia nel post gara di Milan-Bologna (LaPresse) – Calciomercato.itIl Milan ha, infatti, reagito, riuscendo ad imporsi per tre a uno, grazie al solito Christian Pulisic e alla doppietta di Santi Gimenez. Ora la testa del Bologna è chiaramente alla finale di Coppa Italia, dopo il ko di oggi: “Gli ultimi 20 minuti hanno rovinato il resto della gara. Non capitavano da tempo. Prima, avevamo giocato con grande personalità. Siamo andati in vantaggio, ma stavolta chi ha entrato non ci ha dato la solita mano. 🔗Calciomercato.it

