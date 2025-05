Isola Leonardo Brum accende il fuoco con un accendino e rischia di incendiare il bosco | interviene la produzione

Prime tensioni all'Isola dei Famosi 2025. Su Playa Giovani LeonardoBrum ha acceso il fuoco utilizzando un accendino, violando il regolamento. Le fiamme si sono alzate alimentate dal vento: la produzione è subito intervenuta per sequestrare l'accendino e per spegnere il fuoco. 🔗Fanpage.it

Ci sarà anche il modello Leonardo Brum tra i naufraghi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, al via in prima serata su Canale 5 mercoledì 7 maggio con Veronica Gentili.Chi è Leonardo BrumNato in Brasile, a Rio de Janeiro, Leonardo Brum è un giovane modello che lavora a livello internazionale, rappresentato da diverse agenzie di moda da New York alla Danimarca, dal suo paese ‘verdeoro’ alla Germania. 🔗davidemaggio.it

L’Isola dei Famosi 2025 si prepara ad accogliere un volto nuovo, direttamente dalle passerelle internazionali! Stiamo parlando di Leonardo Brum, modello brasiliano pronto a mettersi alla prova come naufrago nella nuova edizione del reality. Siete curiosi di scoprire chi è e cosa porterà sulle spiagge dell’Honduras? Chi è leonardo brum: un modello internazionale sbarca sull’isolaMa chi è esattamente Leonardo Brum? Nato a Rio de Janeiro, in Brasile, Leonardo è un giovane modello che ha già calcato passerelle importanti e posato per campagne di rilievo a ... 🔗tutto.tv

