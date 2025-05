Isola dei Famosi scontri e strategie | Carly finisce in lacrime il piano di Adinolfi

Iniziano gli scontri a L’Isola dei Famosi 2025 e, dunque, anche le prime dinamiche. In particolare, protagonisti delle liti sono i concorrenti del gruppo Giovani. Nel team opposto, quello dei Senatori, si pensa di approfittare di questa situazione. Mario Adinolfi crede che dovrebbero sfruttare gli scontri dell’altro gruppo per emergere. Nel frattempo, però, non mancano le lacrime tra i Giovani. Precisamente a versarle è Carly Tommasini, la quale si sente esclusa e affronta subito Spadino e Teresanna Pugliese. Vediamo insieme cosa sta accadendo in Honduras, dove stanno scoppiando le prime scintille e questo al pubblico piace.Isola dei Famosi, tensioni tra i Giovani: Carlyfinisce in lacrimeDopo la chiusura di The Couple, Mediaset punta su L’Isola dei Famosi 2025, che sembra essere partito abbastanza bene. 🔗Latuafonte.com

