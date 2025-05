Internazionali d’Italia 2025 | impresa di Passaro con Dimitrov comodo successo per Alcaraz

Francesco Passaro firma l’impresa di giornata agli Internazionalid’Italia2025 di Roma. Il perugino classe 2001 ha infatti superato Grigor Dimitrov in due set, con il punteggio di 7-5 6-3 al termine di un match durato un’ora e 44 minuti. Seconda vittoria contro il bulgaro per Passaro, che a gennaio aveva beneficiato dei problemi fisici e del ritiro dell’avversario per passare il turo agli Australian Open. Questa volta invece è una vittoria autentica, costruita grazie ad un’ottima condizione fisica e ad una gara tatticamente perfetta. In questo modo l’azzurro eguaglia il risultato dello scorso anno, quando superò Rinderknech e Griekspoor prima di arrendersi a Borges.Passaro è partito con determinazione, portandosi a casa subito il break del 2-0. Anche quando Dimitrov ha reagito con un doppio break, ribaltando momentaneamente l’inerzia del match, l’azzurro non si è disunito: ha mantenuto alta la concentrazione, ripreso immediatamente il servizio e gestito con lucidità un primo set combattuto. 🔗Sportface.it

Il tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Torna in campo Jannik Sinner dopo lo stop di tre mesi per la vicenda Clostebol. Il numero 1 del mondo esordirà con il vincente della sfida tra Mariano Navone e il 18enne palermitano Federico Cinà. Unico assente in tabellone Novak Djokovic. Non ci sarà Alejandro Tabilo, lo scorso anno semifinalista. Difenderà il titolo Alexander Zverev, che nel 2024 ha sconfitto in finale il cileno Nico Jarry. 🔗sportface.it

Saranno almeno 21, tra aventi diritto e wild card, in attesa dell’esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, gli italiani che prenderanno parte ai main draw degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Inoltre deve essere ancora assegnata una wild card nel tabellone principale di singolare maschile, ed è probabile, ma non ancora certo, che questa possa andare ad un tennista italiano. 🔗oasport.it

Può finalmente sorridere Elisabetta Cocciaretto, che davanti a tanti amici e sostenitori, debutta con una vittoria agli Internazionali d’Italia 2025. La tennista marchigiana, reduce da inizio di stagione contraddistinto da poche soddisfazioni a livello di risultati, ha ottenuto una bella vittoria ai danni della pericolosa armena Elina Avansyan. 6-2 4-6 6-1 lo score in favore della classe ’01 azzurra, brava a non scomporsi dopo aver ceduto un secondo parziale molto equilibrato. 🔗sportface.it

Internazionali d’Italia 2025, Berrettini sfida Musetti-Sonego in doppio. Definito il tabellone con Bolelli/Vavassori - Si è delineato il tabellone del torneo di doppio maschile che animerà gli Internazionali d'Italia, in corso di svolgimento sulla terra rossa del Foro ... 🔗oasport.it

Mariano Navone, chi è l'avversario di Sinner agli Internazionali d'Italia di Roma - Navone ha raggiunto il 2° turno degli Internazionali d'Italia grazie alla solida prova contro il baby fenomeno italiano Federico Cinà, sconfitto con un doppio 6-3 ( GUARDA GLI HIGHLIGHTS ). Una ... 🔗sport.sky.it

Internazionali: Alcaraz al terzo turno, battuto Lajovic - Debutto positivo per Carlos Alcaraz sul Centrale del Foro Italico agli Internazionali d'Italia. Lo spagnolo vince in due set Lajovic con il punteggio di 6-3, 6-3 e ora affronterà il vincente della sfi ... 🔗ansa.it