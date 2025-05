Internazionali d’Italia 2025 Berrettini sfida Musetti-Sonego in doppio Definito il tabellone con Bolelli Vavassori

Si è delineato il tabellone del torneo di doppio maschile che animerà gli Internazionalid'Italia, in corso di svolgimento sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. La coppia italiana più quotata è quella composta da Simone Bolelli e Andrea Vavassori: i finalisti degli ultimi Australian Open saranno le teste di serie numero 5 ed esordiranno contro le wild card italiane Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato.Al secondo turno gli azzurri incrocerebbero i vincenti del confronto tra DoumbiaReboul e CerundoloCarabelli, in vista di un ipotetico quarto di finale contro Kevin Krawiet e Tim Puetz, teste di serie numero 3 del seeding e favoriti nel loro spicchio (esordio con BaezMuller, poi i vincenti di EbdenPeers-BeharNys).Da non perdere un derby italiano che promette scintille: Lorenzo Musetti scenderà in campo insieme a Lorenzo Sonego, dall'altra parte della rete ci sarà Matteo Berrettini insieme al fratello Jacopo.

Il tabellone principale maschile degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Torna in campo Jannik Sinner dopo lo stop di tre mesi per la vicenda Clostebol. Il numero 1 del mondo esordirà con il vincente della sfida tra Mariano Navone e il 18enne palermitano Federico Cinà. Unico assente in tabellone Novak Djokovic. Non ci sarà Alejandro Tabilo, lo scorso anno semifinalista. Difenderà il titolo Alexander Zverev, che nel 2024 ha sconfitto in finale il cileno Nico Jarry. 🔗sportface.it

Saranno almeno 21, tra aventi diritto e wild card, in attesa dell’esito delle qualificazioni, per le quali non sono state ancora rilasciate entry list femminile ed inviti per entrambi i tabelloni cadetti, gli italiani che prenderanno parte ai main draw degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis. Inoltre deve essere ancora assegnata una wild card nel tabellone principale di singolare maschile, ed è probabile, ma non ancora certo, che questa possa andare ad un tennista italiano. 🔗oasport.it

Può finalmente sorridere Elisabetta Cocciaretto, che davanti a tanti amici e sostenitori, debutta con una vittoria agli Internazionali d’Italia 2025. La tennista marchigiana, reduce da inizio di stagione contraddistinto da poche soddisfazioni a livello di risultati, ha ottenuto una bella vittoria ai danni della pericolosa armena Elina Avansyan. 6-2 4-6 6-1 lo score in favore della classe ’01 azzurra, brava a non scomporsi dopo aver ceduto un secondo parziale molto equilibrato. 🔗sportface.it

