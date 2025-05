Inter PSG cresce l’attesa per la finale | a Parigi e dintorni sono già stati installati maxischermi per la città

Inter PSG, già installatimaxischermi per Parigi in occasione della finale del 31 maggio: i dettagliMentre a Milano si sta discutendo della possibilità di installare maxischermi, a Parigi e nelle aree circostanti questi schermi per la finale di Champions League tra il Paris Saint-Germain e l’Intersono già stati allestiti. Diverse municipalità della regione dell’Ile-de-France, inclusa la città di Parigi, hanno comunicato che posizioneranno schermi giganti per accogliere i tifosi in occasione della grande partita del 31 maggio a Monaco. Inoltre, a Aulnay-sous-Bois, un comune nell’area metropolitana di Parigi, saranno installati ben due maxischermi, come ha reso noto il sindaco Bruno Beschizza. Un grande dispiego di risorse per esprimere la passione per il club, che rivela anche una motivazione più profonda, poiché Aulnay-sous-Bois è tra le città candidate a diventare la sede del nuovo stadio del PSG, quando la squadra guidata da Nasser Al Khelaifi si trasferirà dal Parco dei Principi. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Inter PSG, cresce l’attesa per la finale: a Parigi e dintorni sono già stati installati maxischermi per la città

