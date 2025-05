Infrastrutture energetiche e transizione sostenibile | il ruolo cruciale del Mezzogiorno

Le Infrastruttureenergetiche sono fondamentali per la transizione verso un sistema più sostenibile, efficiente e resiliente e il Mezzogiorno può giocare un ruolocruciale in questa trasformazione. La nostra partecipazione qui oggi conferma l'interesse che il Sud riveste per il Gruppo Enel promuovendo uno sviluppo competitivo e inclusivo delle reti, cuore pulsante della crescita dell'intero Paese". Lo afferma Fabrizio Iaccarino, responsabile Enel Affari Istituzionali Italia, intervenuto al convegno 'Sud chiama Europa'."Grazie al Pnrr che alloca risorse strategiche a progetti energetici innovativi e agli investimenti in energie rinnovabili, reti digitali e mobilità elettrica - aggiunge - ci impegniamo a sostenere il Sud Italia in un cammino che genera valore industriale, ambientale e sociale".

(Adnkronos) – Terna annuncia che entro il 2030 saranno ''operative le infrastrutture elettriche che abiliteranno la transizione energetica del paese: Tyrrhenian link, Adriatic link, il collegamento tra Sardegna, Corsica e Toscana e il ponte energetico Italia-Tunisia''. Nel corso della presentazione del pano 2025 l'amministratore delegato, Giuseppina Di Foggia, spiega che ''una rete di trasmissione adeguata […]

Dei ricercatori cinesi hanno sviluppato il primo database completo al mondo per le erbe energetiche, un passo che potrebbe favorire l'agricoltura sostenibile e portare avanti gli sforzi per le energie rinnovabili, ha riferito oggi il "China Science and Technology Daily". Le erbe energetiche sono un gruppo di piante note per la loro crescita rapida, l'alta produttivita' e l'adattabilita'. Possono essere utilizzate per produrre combustibili da biomassa, pasta di carta, cellulosa e prodotti chimici, oltre a contribuire a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare la qualita' del ...

