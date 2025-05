Infortunio Lookman problemi per l’attaccante dell’Atalanta durante l’allenamento Le indiscrezioni in vista della gara contro la Roma

InfortunioLookman, problemi per l’attaccante atalantino durantel’allenamento a Zingonia. Il report odierno A pochi giorni da Atalanta-Roma, questa mattina i nerazzurri hanno sostenuto una seduta mattutina di allenamento al Centro Bortolotti. Per la 36ª giornata della Serie A Enilive 2024-25, la squadra di mister Gasperini scenderà in campo lunedì 12 maggio alle ore 20.45 . 🔗Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Lookman, problemi per l’attaccante dell’Atalanta durante l’allenamento. Le indiscrezioni in vista della gara contro la Roma

Infortunio Beccari, la giovane attaccante della Juventus Women ha patito uno stop con la Nazionale! Problemi anche per Lenzini e BoattinTegola per la Juventus Women. Dopo l'infortunio occorso a Barbara Bonansea, i bianconeri sono costretti a perdere anche un altro elemento dell'attacco. Durante la sfida tra Svezia e Italia, partita valida per la Nations League, Chiara Beccari si è infortunata alla caviglia.

Infortunio Taremi, l'attaccante iraniano sarà assente nella gara Inter UdineseUn infortunio frena Mehdi Taremi, l'attaccante non sarà a disposizione di Simone Inzaghi per la gara contro l'Udinese a causa di un affaticamento muscolare. Niente sfida con i friulani per il centravanti, Inzaghi avrà dunque una pedina in meno per Inter Udinese.Prosegue non senza difficoltà la stagione di Taremi.

Lookman Juve, si accende il mercato attorno all'attaccante: il prezzo fissato dall'Atalanta e la concorrenza, ultime dopo il caso scoppiato a BergamoA Bergamo è scoppiato in queste ultime settimane il caso Lookman. Tuttomercatoweb ha provato a fare il punto su quanto sappiamo ad oggi e soprattutto su quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi.La situazione è intricata e tutto lascia pensare a una sua partenza in estate.

Atalanta, infortunio per Lookman: l'esito degli esami - Pessime notizie per l'Atalanta che dopo Pasalic perde anche Lookman sulla trequarti per infortunio. L'attaccante nerazzurro ha infatti riportato un problema di natura muscolare: per la precisione si ...

Atalanta, infortunio De Ketelaere: i tempi di recupero - Problemi in casa Atalanta con l'infortunio di De Ketelaere ... L'attacco dell'Atalanta si è inceppato: Lookman e Retegui gli imputati L'attaccante ha riportato una lesione di primo ...

Lookman Juventus, un'altra concorrente per l'attaccante dell'Atalanta: futuro già deciso? Novità importante - Lookman Juventus, un'altra concorrente per l'attaccante accostato ai bianconeri: tutti gli aggiornamenti Tra i nomi accostati al mercato Juve c'è Lookman, talento nigeriano dell'Atalanta che lascerà m ...