Infortunio Koopmeiners Tudor svela le condizioni del centrocampista olandese nella conferenza stampa di vigilia di Lazio Juve! Cosa trapela per lo spareggio Champions dell’Olimpico

InfortunioKoopmeiners, nel corso della conferenzastampa pre LazioJuve Igor Tudor si è espresso sulle condizioni del serbo: le sue paroleOggi è stato giorno di conferenzastampa per Igor Tudor, che ha parlato alla vigilia di LazioJuve. ha seguito LIVE le sue parole, che hanno riguardato anche Teun Koopmeiners, il quale ieri si è allenato a parte. Ecco cos’ha detto.INFORTUNATI – «Vlahovic ha fatto tutta la settimana con noi, sta bene. Altri no, a parte Gatti che ha fatto una piccola parte di un allenamento e a questo punto lo portiamo in panchina e vediamo».LA conferenzastampa INTEGRALE DI Tudor PRE LazioJuve .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Koopmeiners, Tudor svela le condizioni del centrocampista olandese nella conferenza stampa di vigilia di Lazio Juve! Cosa trapela per lo “spareggio” Champions dell’Olimpico

L’allenatore della Juventus commenta la vittoria contro il Lecce e fa il punto della situazione sulla sua squadraSeconda vittoria in tre gare per Tudor e terzo posto in classifica per la Juventus che, battendo il Lecce, sfrutta alla perfezione la giornata con il doppio scontro diretto in chiave Champions.“C’è da crescere in fretta”: Tudor avvisa la squadra e svela un infortunio (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

di Redazione JuventusNews24Paletta ha parlato nel giorno di Juve Atalanta. Queste le dichiarazioni dell’ex difensore della Dea sul big match dell’Allianz StadiumIntervistato da Tuttosport, Gabriel Paletta ha parlato così nel giorno di Juve Atalanta.CHE JUVE ATALANTA SI ASPETTA – «Sarà una partita tirata, con pochi gol. L’Atalanta sta disputando un torneo incredibile. E la Juve ultimamente sta facendo vedere alcune cose che avevano fatto le fortune del Bologna di Thiago Motta. 🔗juventusnews24.com

Infortunio Koopmeiners: il centrocampista segna contro il Lecce e poi finisce ko. Ecco cos’haTeun Koopmeiners è uno dei simboli delle difficoltà di questa Juve (AnsaFoto) – serieanews.comTi è mai capitato di vivere un momento perfetto, solo per vederlo svanire pochi minuti dopo? È esattamente ciò che è successo a Teun Koopmeiners nella sfida contro il Lecce. Una partita iniziata nel migliore dei modi, ma che si è trasformata presto in un campanello d’allarme per la Juventus e per Igor Tudor, che ora si trova a fare i conti con un’assenza che potrebbe pesare parecchio. 🔗serieanews.com

