Infortunio Cambiaso Tudor pronto a correre ai ripari | due bianconeri candidati a sostituirlo all’Olimpico ballottaggio in corso

InfortunioCambiaso, Tudorpronto a correre ai ripari: due bianconericandidati a sostituirloall’Olimpico, ballottaggio in corso in vista del matchDomani la Juve scenderà sul terreno di gioco dell’Olimpico per sfidare la Lazio in occasione della sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Tudor sarà costretto a fare a meno di Cambiaso.Per sostituire il laterale bianconero il tecnico croato ha in mente due possibili soluzioni: l’impiego dal primo minuto di Alberto Costa (al momento opzione favorita) oppure il rispolvero di Mbangula. .com 🔗Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Infortunio Cambiaso, Tudor pronto a correre ai ripari: due bianconeri candidati a sostituirlo all’Olimpico, ballottaggio in corso

Su altri siti se ne discute

Infortunio Cambiaso, filtra ottimismo in vista di Roma Juve! Svelate le condizioni del terzino: Tudor potrà contare su di lui? Ultime

di Redazione JuventusNews24Infortunio Cambiaso, filtra ottimismo in vista di Roma Juve: tutti i dettagli sulle condizioni del terzino bianconeroArrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda le condizioni del terzino della Juve Andrea ...

Infortunio Cambiaso, Tudor può sorridere in vista di Roma Juve? Segnali importantissimi dopo l’allenamento: novità

di Marco BaridonInfortunio Cambiaso, Tudor può sorridere in vista di Roma Juve? Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del bianconeroDopo la seduta di allenamento odierna, arrivano notizie positive per quanto riguarda le condizioni di Andrea ...

Infortunio Cambiaso, il terzino si allena ancora a parte: Tudor l’avrà a disposizione in Juve Genoa? Le ultime

di Redazione JuventusNews24Infortunio Cambiaso, il terzino della Juve si allena ancora a parte: tutti i dettagli in vista della ripresa dopo la sostaIl terzino della Juve Andrea Cambiaso è rientrato alla Continassa dopo aver salutato la ...

Se ne parla anche su altri siti

L'Infortunio di Cambiaso stravolge la Juve contro la Lazio: Tudor può cambiare centrocampo e attacco; Juventus, si riparte verso la Lazio. Niente Cambiaso, ma Gatti può farcela. Tudor ripensa al 3-5-2?; Juventus, altra tegola: infortunio pesante per Cambiaso; Cambiaso out per la Lazio, Tudor ha tre idee per sostituirlo. 🔗Ne parlano su altre fonti

Lazio Juve, Tudor pronto a sorprendere: un nome inaspettato per la sfida all’Olimpico - Lazio Juve, l’infortunio di Cambiaso apre a una mossa a sorpresa di Tudor, che potrebbe schierare un giocatore inaspettato. Ecco di chi si tratta Lazio e Juventus si preparano a un incontro che potreb ... 🔗lazionews24.com

Lazio Juve: chi giocherà al posto dell’infortunato Cambiaso? Tudor non si sbilancia e non dà indizi sul sostituto. Ecco cosa ha detto - Lazio Juve, chi giocherà al posto dell’infortunato Cambiaso? Tudor si è espresso così sulla sostituzione del 27 bianconero Chi sostituirà Andrea Cambiaso in occasione di Lazio Juve? L’esterno biancone ... 🔗juventusnews24.com

Cambiaso salta Lazio-Juve e non solo: altra botta per Tudor, il bollettino non lascia speranze - Mattinata di controlli per Andrea Cambiaso, che si è presentato intorno alle 11 al J Medical per sottoporsi agli esami strumentali dopo l’infortunio muscolare accusato nel match contro il Bologna (ter ... 🔗msn.com