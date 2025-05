Infortunati Inter quante assenze contro il Torino | si ferma Mkhitaryan novità per Lautaro Pavard e Frattesi

InfortunatiInter, le ultime novità in vista della sfida dei nerazzurri contro il Torino in Serie A dopo la conquista della finale di ChampionsIl giornalista Pasquale Guarro, attraverso il suo profilo su X, ha fornito un importante aggiornamento sugli InfortunatiInter in vista della sfida di Serie A contro il Torino. La notizia più importante riguarda Henrikh Mkhitaryan, che ha subito un affaticamento muscolare e salterà la gara con i granata. Stesso destino anche per Lautaro e Pavard, mentre è in dubbio Frattesi.InfortunatiInter – «Inter, report da Appiano: Lautaro prosegue lavoro differenziato che stava svolgendo prima della partita col Barcellona per lieve riacutizzarsi dell’elongazione ai flessori della coscia sinistra (NO Torino). Frattesi: convive da un po’ di tempo con un risentimento alla muscolatura dell’addome. 🔗Internews24.com © Internews24.com - Infortunati Inter, quante assenze contro il Torino: si ferma Mkhitaryan, novità per Lautaro, Pavard e Frattesi

Infortunati Inter, l’allenatore Inzaghi prepara il match di Coppa Italia: quante assenze contro la Lazio! La situazione E’ arrivata un’importante vittoria ieri per l‘Inter di Inzaghi, che con un gol di Lautaro Martinez, si è presa i 3 punti nella sfida contro il Genoa, che vale ai nerazzurri il primato in classifica, in attesa della risposta del Napoli. […] 🔗calcionews24.com

Inter-Lazio probabili formazioni. Oggi, stadio San Siro, ore 21: torna la Coppa Italia. In campo Inter e Lazio per aggiudicarsi l’accesso alla semifinale contro il Milan. Obiettivo dell’Inter quello di continuare a rimanere in lotta su più fronti, quanto alla Lazio la voglia è quella di candidarsi fortemente ad una vittoria finale. La squadra di Baroni troverà dinanzi a sé una formazione nerazzurra alquanto inedita, con l’undici iniziale che sarà pieno di defezioni e che risponderà all’esigenza delle rotazioni in vista della partita di sabato al Maradona che potrà valere una stagione intera. 🔗ilnerazzurro.it

La sosta delle nazionali non parte con notizie positive, anzi regala momenti di apprensione. Soprattutto in casa nerazzurra, dove dovranno gestire una situazione d’emergenza: dopo gli stop di Denzel Dumfries e Marcus Thuram, esclusi dai ritiri di Olanda e Francia, si ferma anche Lautaro Martinez che salterà le partite dell’Argentina.Lautaro lascia il ritiro albiceleste: i tempi di recuperoLa notizia dal fronte argentino è arrivata nella serata di ieri: Lautaro Martinez, dopo aver svolto l’allenamento a parte, si è dovuto arrendere ai fastidi muscolari. 🔗ilnerazzurro.it

