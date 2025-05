Influenza aviaria in Italia situazione epidemiologica sotto controllo

In Italia, per quanto riguarda l’Influenzaaviaria, la situazione è sottocontrollo, frutto di un lavoro sinergico tra Ministeri, Istituti Zooprofilattici, Autorità Sanitarie competenti e comparto avicolo, mentre nel resto d’Europa, le condizioni non sono le stesse.L’ultimo Report. 🔗Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Influenza aviaria, in Italia situazione epidemiologica sotto controllo

Le notizie più recenti da fonti esterne

Negli Stati Uniti le uova sono sempre più rare e costose con aumenti del prezzo del 65% rispetto all'anno scorso. La causa scatenante è l'epidemia dell'influenza aviaria in corso che ha reso necessario abbattere milioni di galline ovaiole. Qual è la situazione e l'impatto sul settore in Italia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

A causa dell'influenza aviaria le richieste di approvvigionamento di uova fresche dagli Stati Uniti sono arrivate anche in Veneto, una delle principali regioni produttrici in Italia.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Negli ultimi dati diffusi da Eurostat si nota un leggero aumento del prezzo delle uova rispetto all’inflazione generale in Ue. In media, i prezzi sono cresciuti del 2,5%, mentre quelli delle uova del 6,7%. Un dato molto basso se lo si paragona a quello americano, dove i prezzi di una confezione di uova sono triplicati tra marzo 2024 e marzo 2025.Il fenomeno alla base di questi due effetti è però lo stesso. 🔗quifinanza.it

TG 20.01.14 Emergenza influenza, in Puglia situazione sotto controllo

