Indire sostegno | esclusi i titoli esteri conseguiti dopo il 1 giugno 2024

I docenti che hanno conseguito l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno all’estero dopo il 1° giugno2024 non potranno accedere ai percorsi Indire previsti dal decreto n. 772025. Il provvedimento, attualmente valido una tantum, definisce con precisione la platea degli aventi diritto e limita fortemente le possibilità future. Indiresostegno: i vincoli del decreto n. . Indiresostegno: esclusi i titoliestericonseguitidopo il 1° giugno2024 Scuolalink. 🔗Scuolalink.it

Cosa riportano altre fonti

Nel question time del 30 aprile 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto, sindacalista ANIEF, è stata approfondita una questione fondamentale per i docenti che conseguono l’abilitazione all’estero: la possibilità di accedere ai percorsi Indire. In particolare, è stato chiarito il limite temporale previsto dalla normativa per l’ammissibilità.L'articolo Accesso ai percorsi Indire sostegno: esclusi i titoli esteri conseguiti dopo il 1° giugno 2024. 🔗orizzontescuola.it

Si è svolta presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'informativa riguardante: la bozza di decreto ministeriale sui percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, destinati a docenti con almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque anni, e la bozza di decreto interministeriale relativa ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, rivolta a coloro che hanno completato un percorso formativo all'estero in attesa di riconoscimento o che rinunciano al contenzioso in atto. 🔗orizzontescuola.it

L’imminente pubblicazione dei decreti attuativi della Legge 106/2024 sancirà l’avvio dei corsi INDIRE per la specializzazione sul sostegno scolastico. In atto però c’è la protesta dei candidati esclusi per questioni di natura burocratica, i quali chiedono a gran voce un II ciclo di formazione. I requisiti necessari per i Corsi INDIRE Sostegno sono ancora in […] The post Corsi INDIRE Sostegno: imminenti i decreti attuativi, i docenti esclusi protestano e chiedono un II ciclo first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

