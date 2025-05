Incidente in tangenziale a Nichelino | auto esce di carreggiata e si ribalta ferita una donna

Un Incidente si è verificato sulla tangenziale sud all'ora di pranzo di oggi, venerdì 9 maggio 2025, nel tratto compreso tra gli svincolo Statale 20 e Debouché, sul territorio comunale di Nichelino, in direzione nord Milano-Aosta. A scontrarsi sono state due auto, una Mini Cooper e una Fiat 600. 🔗Torinotoday.it © Torinotoday.it - Incidente in tangenziale a Nichelino: auto esce di carreggiata e si ribalta, ferita una donna

